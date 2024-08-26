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Вибухи у Луцьку: влада повідомила трагічні новини

Вибухи у Луцьку: влада повідомила трагічні новини

Вибухи у Луцьку. Ілюстративне / Фото: Associated Press

Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури.

Вранці 26 серпня Росія атакувала Луцьк, і місті лунали потужні вибухи. Станом на ранок відомо про одну жертву.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук. 

"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого", - йдеться у його повідомленні. 

Додамо, що по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Як повідомляли раніше, у Луцьку лунали вибухи. За даними місцевої влади, у місті пошкоджено багатоквартирний будинок. Також через атаку в деяких районах Луцька та селах поблизу міста пропало світло.

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