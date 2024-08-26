Вибухи у Луцьку: влада повідомила трагічні новини

Вранці 26 серпня Росія атакувала Луцьк, і місті лунали потужні вибухи. Станом на ранок відомо про одну жертву.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Також читайте Польща підняла авіацію через ракетний удар РФ по Україні

"Внаслідок ворожої атаки ушкоджено обʼєкт інфраструктури у Луцьку. Наразі є інформація про одного загиблого", - йдеться у його повідомленні.

Додамо, що по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.

Як повідомляли раніше, у Луцьку лунали вибухи. За даними місцевої влади, у місті пошкоджено багатоквартирний будинок. Також через атаку в деяких районах Луцька та селах поблизу міста пропало світло.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.