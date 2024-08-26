Спека не відступає: прогноз погоди в Україні на 27 серпня

Завтра, 27 серпня, в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30 +35 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у південній частині температура повітря буде, хоча й високою, проте чи не найнижчою в Україні - впродовж дня +27+31 градус.

Дощі в більшості областей України малоймовірні.

У Києві у вівторок буде сухо та спекотно, протягом дня +33 +34 градуси.

"Послаблення спеки поступово розпочнеться від 2-3 вересня", - зазначила вона.

Раніше синоптики повідомили, що від понеділка, 26 серпня, на українців знову чекає спека. Проте триматиметься вона недовго.

Спека ще тиждень буде! Місцями - до 40 градусів!

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