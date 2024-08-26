Спека не відступає: прогноз погоди в Україні на 27 серпня

Стовпчики термометрів піднімуться до +35.
Завтра, 27 серпня, в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30 +35 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, у південній частині температура повітря буде, хоча й високою, проте чи не найнижчою в Україні - впродовж дня +27+31 градус.
Дощі в більшості областей України малоймовірні.
У Києві у вівторок буде сухо та спекотно, протягом дня +33 +34 градуси.
"Послаблення спеки поступово розпочнеться від 2-3 вересня", - зазначила вона.
Раніше синоптики повідомили, що від понеділка, 26 серпня, на українців знову чекає спека. Проте триматиметься вона недовго.