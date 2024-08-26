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Ракетний удар по Одещині: є постраждалі, зокрема 10-річний хлопчик

Ракетний удар по Одещині: є постраждалі, зокрема 10-річний хлопчик

Атака на Україну / Фото: ТСН.ua

Ціль терористів — енергетична та цивільна інфраструктура регіону.

Внаслідок атаки на Одещину 26 серпня четверо людей дістали поранення. Серед них – 10-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога". 

Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в постачанні електроенергії.

"Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення".

Нагадаємо, в Одесі 26 серпня пролунав вибух. Мешканців закликали не залишати укриттів.

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