Ракетний удар по Одещині: є постраждалі, зокрема 10-річний хлопчик

Внаслідок атаки на Одещину 26 серпня четверо людей дістали поранення. Серед них – 10-річний хлопчик.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога".

Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в постачанні електроенергії.

"Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення".

Нагадаємо, в Одесі 26 серпня пролунав вибух. Мешканців закликали не залишати укриттів.

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