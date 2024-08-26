Ракетний удар по Одещині: є постраждалі, зокрема 10-річний хлопчик

Ціль терористів — енергетична та цивільна інфраструктура регіону.
Внаслідок атаки на Одещину 26 серпня четверо людей дістали поранення. Серед них – 10-річний хлопчик.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Їм надається вся необхідна допомога".
Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в постачанні електроенергії.
"Всі відповідні служби усувають наслідки атаки росіян. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину агресора проти цивільного населення".
Нагадаємо, в Одесі 26 серпня пролунав вибух. Мешканців закликали не залишати укриттів.
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