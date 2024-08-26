Атака по Житомирщині: є руйнування, відключили світло

Внаслідок атаки по Житомирській області 26 серпня були пошкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Призупинено електропостачання.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За даними Бунечка, на Житомирщині під час масованої ракетної атаки постраждали житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури.

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"На жаль, за попередніми даними, внаслідок терористичних дій російського режиму загинула жінка", – написав голова ОВА.

У Житомирі та області через складну ситуацію в енергосистемі були запроваджені аварійні відключення світла. Працюють рятувальники та ремонтні бригади.

Нагадаємо, міський голова Житомира Сергій Сухомлин повідомив, що внаслідок масованого удару місто опинилося без водо- та електропостачання.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загиблі! Поранені! Поруйновані будинки і інфраструктура! Що відомо про атаку на 11:00

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