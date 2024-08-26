Потужна атака РФ по Україні: Житомир опинився без води та світла

Влада збираємо штаб та формує додаткові резерви по паливу та мастилам для роботи генераторів.
Внаслідок масованого удару РФ Житомир опинився без водопостачання та світла.
Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
"Водопостачання призупинене. Місто - без електроенергії. Працюють ДСНС, наші служби. Поки що не можу дати інформацію, коли буде електроенергія, але у разі критичної ситуації будемо діяти наступним чином. Одразу після відбою тривоги водоканал на генераторах почне подавати воду на 2 години, щоб люли могли створити резерв. Після цього буде припинено водопостачання, і воно почнеться знову від 19 години і буде до 22 години. Завтра зранку від 6 до 9", - розповів мер міста.
За його словами, зараз влада збираємо штаб та формує додаткові резерви по паливу та мастилам для роботи генераторів.
Нагадаємо, за даними уряду, під час комбінованої атаки Росії постраждало 15 областей. Є загиблі та потерпілі.
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