Повторна атака на Луцьк: влада повідомила про наслідки

Ворог пошкодив ще один житловий будиноу у Луцьку.

Внаслідок повторної російської атаки на Луцьк 26 серпня було пошкоджено ще один житловий будинок, постраждала людина.

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Близько 10.00 внаслідок ворожої атаки пошкоджено ще один житловий будинок в обласному центрі. На жаль, маємо одного потерпілого", – йдеться в заяві голови області.

Він додав, що решта інформації уточнюється. Усі відповідні служби уже працюють на місці.

Погуляйко також закликав не поширювати фото, відео та будь-яку інформацію про подію.

Нагадаємо, вранці 26 серпня у Луцьку пролунали вибухи: через атаку в місті було пошкоджено багатоквартирний будинок та загинула одна людина.

Згодом у Луцьку прогриміли повторні вибухи.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 26 серпня РАКЕТНА АТАКА НА УКРАЇНУ! Є ЖЕРТВИ І ПОРАНЕНІ! ЗАДІЯНІ ЕКСТРЕНІ ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА

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