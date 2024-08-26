Атака по Житомирщине: есть разрушения, отключили свет

В результате атаки по Житомирской области 26 августа были повреждены жилые дома и объекты критической инфраструктуры. Приостановлено электроснабжение.

Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

По данным Бунечко, в Житомирской области во время массированной ракетной атаки пострадали жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

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"К сожалению, по предварительным данным, в результате террористических действий российского режима погибла женщина", — написал глава ОВА.

В Житомире и области из-за сложной ситуации в энергосистеме были введены аварийные отключения света. Работают спасатели и ремонтные бригады.

Напомним, городской голова Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что в результате массированного удара город оказался без водо- и электроснабжения.

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