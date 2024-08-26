Атака на Запоріжжя: влада повідомила про жертву

Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 26 серпня загинув цивільний чоловік.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Голова області заявив, що росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі.

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"Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну-терориста", – написав Федоров.

Нагадаємо, вранці у Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Україні.

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