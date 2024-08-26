Атака на Запоріжжя: влада повідомила про жертву

Ворог завдав удару поряд із приватним будинком.
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя 26 серпня загинув цивільний чоловік.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Голова області заявив, що росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі.
"Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну-терориста", – написав Федоров.
Нагадаємо, вранці у Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Росіяни влаштували масовану ракетно-дронову атаку по Україні.
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