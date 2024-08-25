Якому знаку зодіаку пощастить 26 серпня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 26 серпня?

Нинішній день зазвичай створює перешкоди на шляху до будь-яких цілей– від професійних до особистих, але успіх – і це логічно – чекає на тих, хто не злякається і зможе їх подолати. Важливо також не дозволити ницим інстинктам – заздрощам, злості, ненависті, жадібності, які сьогодні оволодіють усіма без винятку – перемогти людину: необхідно опиратися їм настільки, наскільки це буде можливо. Дратівливість, яку ми відчуватимемо в першій половині дня, у другій зміниться агресією, що особливо небезпечно для стосунків з тими, хто нам дорогий – важливо стримуватися, хоча часом це буде доволі складно. На щастя, вже завтра "вітер" місячних енергій зміниться, тож треба просто зачекати.

Телець

Тельці, незважаючи на всі складнощі дня, зможуть досягти поставленої – найімовірніше, професійної – мети, якщо поводитимуться відповідно до місячних законів нинішнього дня. Від самого ранку, зайнявшись роботою, їм варто зробити перерву лише на обід, приділяючи весь час вирішенню робочих завдань. У такому разі їм просто ніколи буде реагувати на виклики, пов'язані з агресивною поведінкою людей навколо, тож вони спокійно доведуть розпочате до кінця.

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