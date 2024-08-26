Атака на Запорожье: власти сообщили о жертве

Враг нанес удар рядом с частным домом.
В результате российской атаки на Запорожье 26 августа погиб гражданский мужчина.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Глава области заявил, что россияне убили гражданского человека в Запорожском районе.
"Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина. Мир должен остановить страну-террориста", – написал Федоров.
Напомним, утром в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россияне устроили массированную ракетно-дроновую атаку по Украине.
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