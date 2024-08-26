Атака на Днепропетровщину: в результате обстрела погиб человек

В результате массированного обстрела в Днепропетровской области есть один погибший. Речь идет о мужчине 69 лет.

Об этом сообщает Днепропетровский ОВА.

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Как известно, утром 26 августа агрессор массированно атаковал область. Взрывы раздались в Днепровском и Криворожском районах. Силы ПВО отработали на отлично, впрочем без последствий вражеский террор, к сожалению, не миновал.

"Предварительно есть один погибший, 69-летний мужчина. Случилось несколько возгораний. В частности, пожар в дачном доме", — добавил глава ведомства Сергей Лысак.

Напомним, утром 26 августа Россия атаковала Луцк, в городе раздавались мощные взрывы. По состоянию на утро известно об одной жертве.

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