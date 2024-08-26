Местные паблики заявили о полете "Шахеда" в направлении Стрыя.
Во Львовской области работает ПВО. В направлении города Стрый следует враждеская цель.
Об этом сообщили глава ОВА Максим Козицкий и местные телеграм-каналы.
"Во Львовской области работает ПВО. Ничего не фотографируйте, не снимайте на видео. Находитесь в максимально безопасном месте", — призвал глава ОВА.
Впоследствии он добавил еще одно короткое сообщение: "Стрый!" В то же время паблики сообщили о движении российского днрона в направлении этого города.
Напомним, утром 26 августа Россия устроила мощную атаку ракетами и БПЛА по Украине. Взрывы раздались в разных уголках государства. По всей Украине вводят отключения света.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПВО РАБОТАЕТ по российским ракетам почти ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ
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