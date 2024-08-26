Местные паблики заявили о полете "Шахеда" в направлении Стрыя.

Во Львовской области работает ПВО. В направлении города Стрый следует враждеская цель.

Об этом сообщили глава ОВА Максим Козицкий и местные телеграм-каналы.

"Во Львовской области работает ПВО. Ничего не фотографируйте, не снимайте на видео. Находитесь в максимально безопасном месте", — призвал глава ОВА.

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Впоследствии он добавил еще одно короткое сообщение: "Стрый!" В то же время паблики сообщили о движении российского днрона в направлении этого города.

Напомним, утром 26 августа Россия устроила мощную атаку ракетами и БПЛА по Украине. Взрывы раздались в разных уголках государства. По всей Украине вводят отключения света.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПВО РАБОТАЕТ по российским ракетам почти ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ

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