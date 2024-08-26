В Киеве и Броварах раздались взрывы: детали

В Киеве с утра 26 августа прозвучала серия взрывов. Кроме того, шумные звуки слышали в Броварах.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" — написал Сергей Попко, начальник КМВА.

По состоянию на 9:14 сообщили, что в Киев подлетает крылатая ракета с западного направления. Кроме того, в области зафиксирован "Шахед".

Напомним, утром 26 августа Россия атаковала Луцк, в городе раздавались мощные взрывы. По состоянию на утро известно об одной жертве.

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