Польща знову піднімала авіацію через атаку РФ по Україні

Під час російської атаки по Україні у небо підіймалась і польська, і союзницька авіація.

У Польщі в ніч проти 27 серпня було наказано підняти у повітря власну та союзницьку авіацію через російську атаку по території України.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Там вказали, що дальня авіація Росії знову завдала ракетних ударів по території України.

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"У зв’язку з подальшою агресивною діяльністю росіян розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – йдеться у заяві.

Військові попередили про можливе підвищення рівня шуму у південно-східній частині країни через активну діяльність польської та союзницької військової авіації в повітряному просторі країни.

Нагадаємо у Польщі піднімали авіацію в ніч проти 26 серпня через загрозу від російських ракет на заході України.

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