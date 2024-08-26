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Враг продвинулся на Донетчине: карта от Deep State

Враг продвинулся на Донетчине: карта от Deep State

Российские военные/Фото: Минобороны России

У захватчиков есть продвижения в трех и вблизи еще трех населенных пунктов.

Российские войска продвинулись в Донецкой области в районах шести населенных пунктов.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

По оценкам аналитиков, оккупанты продвинулись возле Новоторецка, Михайловки, Яснобродовки, в Константиновке, Новогродовке и Железном.

В Deep State также обновили карту боевых действий в Украине, где зафиксированы последние вражеские продвижения.

Карта боевых действий в Украине от Deep State / ©
Карта боевых действий в Украине от Deep State

Напомним, как сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW), российское командование, несмотря на давление, не отказывается от цели захватить Покровск Донецкой области.

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