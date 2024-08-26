Ворог просунувся на Донеччині: мапа від Deep State

Загарбники мають просування у трьох та поблизу ще трьох населених пунктів.

Російські війська просунулись у Донецькій області у районах шести населених пунктів.

Про це повідомили аналітики Deep State.

За оцінками аналітиків, окупанти просунулись біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному.

У Deep State також оновили мапу бойових дій в Україні, де зафіксовані останні ворожі просування.

Мапа бойових дій в Україні від Deep State

Нагадаємо, як повідомляється у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), російське командування, попри тиск, не відмовляється від мети захопити Покровськ Донецької області.

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