Росіяни окупували Птиче та просунулись на Донеччині – мапа Deep State

Ворог продовжує просуватися на Покровському напрямку.
Російські війська окупавали Птиче на Покровському напрямку та просунулись біля восьми населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомили аналітики Deep State.
Російські загарбники окупували Птиче, просунулися біля Піщаного, Калинового, у Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та на околицях.
"Те, що відбулося з Новогродівкою, і те, що відбудеться з Селидовим, повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів. Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", – йдеться в заяві Deep State.
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Нагадаємо, днем раніше у Deep State повідомили про просуання ворога біля Новоторецька, Михайлівки, Яснобродівки, у Костянтинівці, Новогродівці та Залізному.
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