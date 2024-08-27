Втрати росіян у війні проти України: Генштаб ЗСУ оновив дані

За минулу добу українські сили знищили понад сотню БПЛА та ракет.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 по 27 серпня орієнтовно склали особового складу близько 610 100 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1280 осіб окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати у техніці складають:

танків ‒ 8 563 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 16 667 (+19) од,

артилерійських систем – 17 495 (+52) од,

РСЗВ – 1173 (+1) од,

засоби ППО ‒ 937 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 254 (+120),

крилаті ракети ‒ 2 547 (+103),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 613 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, як Україна може відповісти РФ на масований обстріл.

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