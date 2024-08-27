Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Втрати росіян у війні проти України: Генштаб ЗСУ оновив дані

Втрати росіян у війні проти України: Генштаб ЗСУ оновив дані

Втрати ЗС РФ. Ілюстративне / Фото: Associated Press

За минулу добу українські сили знищили понад сотню БПЛА та ракет.

Загальні бойові втрати противника від 24 лютого 2022 по 27 серпня орієнтовно склали особового складу близько 610 100 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1280 осіб окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. 

Втрати у техніці складають:

  • танків ‒ 8 563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16 667 (+19) од,
  • артилерійських систем – 17 495 (+52) од,
  • РСЗВ – 1173 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 937 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 254 (+120),
  • крилаті ракети ‒ 2 547 (+103),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 613 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2944 (+3).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, як Україна може відповісти РФ на масований обстріл.

ППО працювали в усії регіонах країни!! Усе про атаку 26 серпня

ППО працювали в усії регіонах країни!! Усе про атаку 26 серпня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація