Якими будуть вимкнення світла найближчим часом: енергетичний експерт зробив прогноз

Найближчим часом, якщо ми самі не будемо створювати собі піки споживання зранку і ввечері, то можна взагалі уникнути відключень світла.

Про це заявив енергетичний експерт, голова правління асоціації "Нафта та газ України" Андрій Закревський у етері "Еспресо".

Експерт також спрогнозував, якими будуть вимкнення світла найближчим часом.

"Найближчим часом, якщо ми самі не будемо створювати собі піки споживання зранку і ввечері, то можна взагалі не мати відключень. А так як я в це не вірю, а вірю в те, що ми з упертістю будемо повторювати ці піки, більше того, зараз ще буде так званий ефект недозаправленого бака, тобто коли ти перезаправляєш свою машину, бо думаєш, що завтра не буде бензину на заправці. Те ж саме будемо бачити з нашими EcoFlow, Bluetti й іншими банками з електронами. Тобто ситуація така, що без таких самих нальотів, які ми зараз з вами бачили, то ми будемо бачити чи повну відсутність відключень, я думаю, що аварійних відключень точно не буде, все вже прохолодніше і прохолодніше стає. І будемо бачити, що навіть немає відключень, навіть трохи є експорту вдень за кордон, а в піки, може, одну чергу будуть відключати у нас", – сказав Андрій Закревський.

Також експерт вважає, що за відсутності обстрілів, про відключення світла забути все одно не вдасться.

"Найближчі два роки у нас буде така ситуація, яку ми маємо зараз. Два буде моменти, які нас будуть стримувати. Перше: коли буде збільшуватися наша генерація, одночасно з тим буде збільшуватись і наш бізнес, тобто потрохи економіка у нас зростає, зростає небагато, на 3,5 на 4,5% на рік, але вона зростає і також зростають навантаження в 3,5-4,5% і на наші енергомережі. А у нас ситуація така, що у нас ще залишилися недобитими 750-кіловольтні лінії та і 350-кіловольтні лінії ще лишилися недобитими. Якби вони вже добили ці нещасні 11 транформаторів високовольтних, то нам би було зараз дуже погано. Просто треба від цього спадку радянщини відмовитися. І якщо вони будуть добивати це потрохи, нам буде в такі моменти ставати важко. Не секрет, що з тих ударів, що були в серпні місяці, під час самого великого нальоту ми отримали оцей от поганий момент саме через те, що були як мінімум два об’єкти. Один – ближче до центральної України, інший об’єкт на заході України, які дуже потужні. Це не генерація, крім атомки у нас вибивати нічого уже не лишилося. Це якраз розподільчі мережі, там, де високовольтні лінії передач", – пояснив він.

Нагадаємо, відновлення пошкоджених електромереж триватиме довше, ніж очікувалося, однак критичних ситуацій в енергосистемі найближчим часом не передбачається.

Як світло відключатимуть узимку?

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