Відключення світла: якими будуть обмеження 3 вересня — ДТЕК

У ранкові та вечірні години пікових навантажень обленерго одночасно будуть застосовувати дві черги.
У вівторок, 3 вересня, в Україні будуть діяти графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.
Про це повідомили в ДТЕК.
Згідно із доведеним НЕК "Укренерго" завданням, у ранкові та вечірні години пікових навантажень обленерго одночасно будуть застосовувати дві черги стабілізаційних відключень.
Упродовж доби заплановано такі обсяги відключень:
- 00:00 – 06:00 – одна черга;
- 06:00 – 09:00 – дві черги;
- 09:00 – 16:00 – одна черга;
- 16:00 – 24:00 – дві черги.
Нагадаємо, відновлення пошкоджених електромереж триватиме довше, ніж очікувалося, однак критичних ситуацій в енергосистемі найближчим часом не передбачається.
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