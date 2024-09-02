Відключення світла: якими будуть обмеження 3 вересня — ДТЕК

У ранкові та вечірні години пікових навантажень обленерго одночасно будуть застосовувати дві черги.

У вівторок, 3 вересня, в Україні будуть діяти графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби.

Про це повідомили в ДТЕК.

Згідно із доведеним НЕК "Укренерго" завданням, у ранкові та вечірні години пікових навантажень обленерго одночасно будуть застосовувати дві черги стабілізаційних відключень.

Упродовж доби заплановано такі обсяги відключень:

00:00 – 06:00 – одна черга;

06:00 – 09:00 – дві черги;

09:00 – 16:00 – одна черга;

16:00 – 24:00 – дві черги.

Нагадаємо, відновлення пошкоджених електромереж триватиме довше, ніж очікувалося, однак критичних ситуацій в енергосистемі найближчим часом не передбачається.

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