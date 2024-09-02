Отключение света: какими будут ограничения 3 сентября — ДТЭК

В утренние и вечерние часы пиковых нагрузок облэнерго одновременно будут применять две очереди.

Во вторник, 3 сентября, в Украине будут действовать графики стабилизационных отключений на протяжении всех суток.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Согласно доведенному НЭК "Укрэнерго" заданию, в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок облэнерго одновременно будут применять две очереди стабилизационных отключений.

На протяжении суток запланированы следующие объемы отключений:

00:00 – 06:00 – одна очередь;

06:00 – 09:00 – две очереди;

09:00 – 16:00 – одна очередь;

16:00 – 24:00 – две очереди.

Напомним, возобновление поврежденных электросетей будет продолжаться дольше, чем ожидалось, однако критических ситуаций в энергосистеме в ближайшее время не предвидится.

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