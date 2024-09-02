Командир ЗСУ розповів про плани піти на Москву: деталі

Українські військові продовжують наступ вглиб Курської області. Командир 22 механізованої бригади ЗСУ з позивним "Сторм" розповів про участь його підрозділу у першому прориві на території Росії.

Про це він повідомив ВВС.

Командир заявив: "Якщо буде наказ, ми можемо дійти до Москви і показати, що таке Україна та наші бійці – справжні козаки". Він також висловив бажання вдарити по Москві, щоб покласти край війні, зазначаючи, що страждають діти і мирні люди.

В інтерв'ю "Сторм" висловив занепокоєння за своїх бійців і описав різні реакції російських солдатів: деякі здавались добровільно, інші чинили опір. Він зазначив, що бійці бригади пройшли вглиб території РФ, де стикалися з опором або без опору. Командир також поділився своїми відчуттями страху та чужості під час перебування на російській території.

"Сторм" додав, що, незважаючи на невідомість подальших планів командування, його підлеглі готові продовжувати наступ і, за наказом, можуть дійти до Москви.

Журналісти відвідали тренувальний табір ЗСУ у Чернігівській області та поспілкувались з командиром 22 механізованої бригади з позивним "Сторм". Він розповів про участь бригади у боях під час прориву в Курській області. Бійці 22 бригади були передовим загоном, який, отримавши наказ, просунувся вглиб території РФ, вступивши в бої з підрозділами ЗС РФ. Росіян, які чинили опір, знешкоджували, а тих, хто здавався, брали в полон.

Командир поділився своїми переживаннями з журналістами, зазначивши, що хвилюється за свою групу і бійців. Він не розкрив деталей подальших планів командування, але запевнив, що бійці готові продовжувати наступ і можуть дійти до Москви, якщо отримає наказ. "Сторм" також описав відчуття страху і чужості на території РФ.

Нагадаємо, російське командування посилило обстріли територій Курської області, які контролюють ЗСУ, нехтуючи безпекою цивільних. Місцеві жителі шоковані відсутністю евакуації і посиленням обстрілів. Українські військові забезпечують населення продуктами та медикаментами, створюючи умови для нормального життя.

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