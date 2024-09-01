Місцеві шоковані: РФ посилила обстріл Курської області - ЗСУ

Місцеве населення Курщини приголомшене, що влада їх не евакуювала, а їхня ж армія їх обстрілює.

Російському командуванню однаково на власних цивільних людей і віддало наказ на посилення обстрілів територій Курської області, які належать ЗСУ.

Про це повідомив спікер оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

За його словами, місцеве населення Курщини приголомшене, що влада їх не евакуювала, а їхня ж армія їх обстрілює.

"Ми дотримуємось міжнародного гуманітарного права і забезпечуємо місцеве населення продуктами харчування, медикаментами. Також вже організовано підключення води. Намагаємося створити умови необхідні для нормального проживання, але більшість населення в місті Суджа ночують в підвалах, бо обстріли дуже посилюються в останні дні . Вони не розуміють чому по місцях, де немає військових у їх населених пунктах Росія б’є КАБами, FPV-дронами", - розповів він.

Мисник додав, що у місцевого населення немає опору проти них. Чимало людей спілкується українською мовою або суржиком.

"Зараз вже діє військова комендатура, проводяться стабілізаційні дії, зачищаються окремі місця, але з боку населення опору організованого не спостерігаємо", - зауважив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що Курська операція є пунктом плану перемоги України.

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