Курська операція є пунктом плану перемоги України — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція є важливим етапом у плані перемоги України і не має жодного стосунку до пунктів Формули миру.

Про це глава держави сказав під час пресконференції 27 серпня.

"Курська операція не пов'язана з жодним з пунктів Формули миру. Чи пов'язана Курська операція з Самітом миру? Так, бо Курська операція є одним з пунктів плану перемоги України," — підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що Курська операція має свої окремі цілі, які не стосуються мирних переговорів або інших дипломатичних ініціатив. Вона спрямована на досягнення перемоги у війні та забезпечення національної безпеки України.

"Просто дуже багато всього пишуть, і іноді це не дуже допомагає. Тому що це зовсім не пов'язані речі. Курська операція має і мала абсолютно інші цілі, ніж зустріч по енергетиці з колегами (у Катарі — ред.). Енергетика дуже важлива, але важливо закінчити війну. А Курська операція — один з етапів цього процесу," — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що видання The Washington Post написало, що Україна та Росія мали відправити делегації до столиці Катару Дохи для опосередкованих переговорів щодо припинення ударів по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох боків. У ролі посередників мали виступити катарці, які зустрічалися б окремо з українською і російською делегаціями.

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