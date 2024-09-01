Местные шокированы: РФ усилила обстрел Курской области – ВСУ

Местное население Курщины ошеломлено, что власть их не эвакуировала, а их же армия их обстреливает.

Российскому командованию все равно на собственных гражданских людей и отдало приказ на усиление обстрелов территорий Курской области, принадлежащих ВСУ.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник в эфире телемарафона.

По его словам, местное население Курщины ошеломлено, что власть их не эвакуировала, а их же армия их обстреливает.

"Мы соблюдаем международное гуманитарное право и обеспечиваем местное население продуктами питания, медикаментами. Также уже организовано подключение воды. Пытаемся создать условия необходимые для нормального проживания, но большинство населения в городе Суджа ночуют в подвалах, потому что обстрелы очень усиливаются в последние дни. Они не понимают почему по местам, где нет военных в их населенных пунктах, Россия бьет КАБами, FPV-дронами", — рассказал он.

Мысник добавил, что у местного населения нет сопротивления против них. Многие общаются на украинском языке или суржиком.

"Сейчас уже действует военная комендатура, производятся стабилизационные действия, зачищаются отдельные места, но со стороны населения сопротивления организованного не наблюдаем", — отметил он.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что Курская операция является пунктом плана победы Украины.

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