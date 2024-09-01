Психиатр объяснил, почему украинцы все чаще стали бояться военных

Психиатр считает, что это связано с тем, как власти решали вопросы мобилизации.

Состояние военных после войны зависит от отношения общества. В начале войны была большая поддержка, но в последнее время военных стали избегать и бояться.

Об этом рассказал психотерапевт и психиатр, занимающийся военными травмами, Александр Федорец в интервью NV.

"Я считаю, что это связано с тем, как власти решали вопросы мобилизации, из человека, к которому испытывают уважение для обычного человека, военный превращается в человека, к которому испытывают страх, который усиливает собственные угрызения совести, которого избегают. Это уже другой спектр. эмоций и отношения крайне важно чтобы он не стал ведущим", — сказал он.

Федорец отметил, что среди военных сейчас не столько острое реагирование на стресс, сколько истощение, сопровождаемое оскорблением на государство, политиков и иногда на общество.

По его словам, военные чувствуют, что их маргинализируют и изменяют, а поддержки не получают. Хотя это не всегда отражает реальность, такие ощущения являются их психическим состоянием и могут привести к расколу между гражданским населением и военными.

Напомним, психологи предупреждают о возможном всплеске стрессовых расстройств после войны.

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