В Україні зміниться підхід до комуналки: як тепер платити за послуги

Платформа буде інтегрована з іншими інформаційними системами, що забезпечить обмін даними.

Уряд ухвалив низку рішень для посилення держави, серед них - крок до впорядкування житлово-комунальних послуг.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Українці отримають доступ до електронного кабінету, де зможуть, серед іншого, ознайомитися з тарифами та підписати договір із постачальниками послуг.

Зокрема, нова система:

автоматизує процеси

забезпечить доступні та зручні сервіси

покращить облік споживачів

дасть змогу краще контролювати якість послуг

"Користувачі отримають електронний кабінет і зможуть отримати всю інформацію про управителів, виконавців послуг, ціни та тарифи, результати розгляду своїх звернень. А також зможуть укласти або розірвати договір онлайн", — зазначив очільник уряду.

Раніше повідомлялося, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ боргів за комуналку побільшало на третину. Найбільше неплатників — у Дніпропетровській та Харківській областях.

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