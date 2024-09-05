В Украине изменится подход к коммуналке: как теперь платить за услуги

Платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.
Правительство приняло ряд решений для усиления государства, в том числе шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Украинцы получат доступ к электронному кабинету, где смогут, среди прочего, ознакомиться с тарифами и подписать договор с поставщиками услуг.
В частности, новая система:
- автоматизирует процессы
- обеспечит доступные и удобные сервисы
- улучшит учет потребителей
- позволит лучше контролировать качество услуг
"Пользователи получат электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений. А также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн", — отметил глава правительства.
Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть. Больше всего неплательщиков — в Днепропетровской и Харьковской областях.
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