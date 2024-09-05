В Украине изменится подход к коммуналке: как теперь платить за услуги

Платформа будет интегрирована с другими информационными системами, что обеспечит обмен данными.

Правительство приняло ряд решений для усиления государства, в том числе шаг к упорядочению жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украинцы получат доступ к электронному кабинету, где смогут, среди прочего, ознакомиться с тарифами и подписать договор с поставщиками услуг.

В частности, новая система:

автоматизирует процессы

обеспечит доступные и удобные сервисы

улучшит учет потребителей

позволит лучше контролировать качество услуг

"Пользователи получат электронный кабинет и смогут получить всю информацию об управляющих, исполнителях услуг, ценах и тарифах, результатах рассмотрения своих обращений. А также смогут заключить или расторгнуть договор онлайн", — отметил глава правительства.

Ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ долгов за коммуналку увеличилось на треть. Больше всего неплательщиков — в Днепропетровской и Харьковской областях.

Читайте также: