Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 5 вересня?

Не найпростіший день місячного календаря, коли до різних — і не завжди приємних — сюрпризів необхідно бути готовими в будь-який тимчасовий момент: реагувати на них доведеться блискавично. Дратівливість, яку ми відчуватимемо стосовно людей, що оточують нас, негативно позначиться на взаєминах із ними, тому бажано стримувати свої емоції і не давати їм виплескуватися назовні.

Скорпіон

Скорпіони зможуть досягти будь-якої – бізнесової чи професійної – мети, яку вони сьогодні перед собою поставлять. Щоправда, для цього їм доведеться діяти не безперервно, а обдумано, не допускаючи поспіху та ризику – можна навіть сказати, хитрістю. Нічого поганого в такому визначенні немає, оскільки воно не говорить про те, що когось потрібно буде обдурювати — просто треба діяти з урахуванням обставин, що склалися.

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