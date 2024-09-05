Путін назвав "головну основу" для переговорів з Україною

Господар Кремля заявив, що РФ начебто ніколи не відмовлялась від перемовин.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва начебто ніколи не відмовлялася від переговорів з Україною щодо війни. Однак РФ готова розмовляти не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

Про це російський диктатор заявив на Східному економічному форумі 5 вересня.

"Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього. Але – не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були погоджені та фактично парафовані у Стамбулі (навесні 2022 року – ред.)", – сказав Путін.

Нагадаємо, у червні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори у Стамбулі в березні 2022 року були невдалими через те, що Путін може розмовляти лише мовою ультиматумів.

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