Україні необхідно біля кожної атомної станції поставити Patriot – експерт

Patriot треба просити у наших партнерів, щоб вони цілеспрямовано передавали їх Україні під захист ядерних об’єктів, зазначив Роман Світан.

Україні необхідно біля кожної атомної станції поставити Patriot, щоб убезпечити об'єкти від ударів балістичними ракетами "Кинджал".

Про це в ефірі КИЇВ24 заявив військовий експерт Роман Світан.

"Нам потрібно біля кожної атомної станції поставити систему Patriot, щоб убезпечити українські станції від ударів балістичними ракетами "Кинджал". І це треба просити у наших партнерів, щоб вони цілеспрямовано нам передавали їх під захист ядерних об’єктів", – сказав експерт.

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Світан зазначив, якщо уламки ракети впадуть на деякі системи розподілення, то вони не нанесуть такого серйозного руйнування, як ракета з півтонною боєголовкою, яка влучатиме просто у ціль.

Військовий експерт додав, що збудованого захисту об’єктів має бути достатньо, щоб прикритися від уламків.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН шокував заявою про те, що Україна має докази про наміри російських окупантів вдарити по трьох наших АЕС напередодні зими.

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