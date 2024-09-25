Вибух ґаджета призвів до втрати слуху: що сталося

Інцидент стався із навушниками, які дівчині подарував її бойфренд.

У Туреччині дівчина використала навушники для свого смартфона і це для неї обернулося трагедією. Один із навушників вибухнув просто у вусі.

Про цей випадок повідомило видання Gizmochina з посиланням на форум Samsung.

Інцидент стався із навушниками Samsung Galaxy Buds FE, які дівчині подарував її бойфренд. Вона одразу підключила їх до екосистеми Samsung, що включає старий смартфон Galaxy S24 Ultra.

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Вибух стався в момент використання навушників. Дівчина одразу звернулася за медичною допомогою, але лікарі поставили невтішний діагноз — втрата слуху назавжди.

У компанії Samsung запропонували нову пару навушників як жест "сумлінності", але при цьому заявили, що вибуху не було, а навушники просто деформувалися.

Хлопець, який подарував злощасні навушники своїй дівчині, намагається домогтися відшкодування завданих збитків через суд.

Нагадаємо, 18 вересня, коли в Лівані відбулася друга хвиля вибухів пристроїв зв’язку, внаслідок якої постраждали бойовики терористичного угруповання “Хезболла”, у руках чоловіка у центрі Москви вибухнув смартфон.

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