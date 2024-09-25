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Атаки по атомних підстанціях прирівняні МАГАТЕ до атак на самі АЕС, - нардеп

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Атаки по атомних підстанціях прирівняні МАГАТЕ до атак на самі АЕС, - нардеп

Очільник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі на Запорізькій АЕС оглянув ставок-охолоджувач / Фото: Рафаель Маріано Гроссі

Можливі удари по вузлах видачі потужностей українських атомних станцій, за класифікацією МАГАТЕ, вважаються атаками на самі АЕС. Вузли передачі енергії є критично важливими для функціонування атомних електростанцій, і їх пошкодження може призвести до розвантаження блоків.

Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, світова спільнота особливо чутливо ставиться до будь-яких дій, що загрожують ядерній безпеці, а міжнародна реакція на такі атаки буде дуже жорсткою.

Кучеренко підкреслив важливість заяв Зеленського про можливі атаки на АЕС з боку РФ. За його словами, це формує позицію міжнародної спільноти. Зокрема, міністр закордонних справ Китаю вже наголосив, що ядерні об’єкти та критична інфраструктура не можуть бути мішенню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на 79-й сесії Генасамблеї ООН заявив, що Росія хоче атакувати три українські атомні електростанції. 

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