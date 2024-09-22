Президент Ізраїлю прокоментував вибухи пейджерів у "Хезболли"

Іцхак Герцоґ вважає, що “Хезболла” нажила собі "багато ворогів".

Ізраїль не причетний до інцидентів із вибухами пейджерів і рацій серед членів угруповання "Хезболла" у Лівані.

Про це заявив президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ у коментарі виданню Sky News.

За його словами, Ізраїль відкидає “будь-який зв'язок з тим чи іншим джерелом операції" у Лівані. Водночас він додав, що “Хезболла” нажила собі "багато ворогів".

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Також Іцхак Герцоґ запевнив, що Ізраїль не зацікавлений у повномасштабній війні з Ліваном, але при цьому зазначив, що ця країна захоплена “Хезболлою” і саме із цих угрупованням, яке підтримує Іран, існує ймовірність "драматичної ескалації".

При цьому ізраїльський президент наголосив, що його країна б'ється "за весь вільний світ", додавши, що "Хезболла" озброєна до зубів іранською “імперією зла", яка хоче "підкорити Близький Схід і просунутися в Європу та решту світу".

Як повідомлялося раніше, у Лівані у бойовиків "Хезболли" одночасно вибухнули пейджери в кишенях.

Нагадаємо, ізраїльський "Моссад" не підтверджує свою причетність до інцидентів з пейджерами, однак і офіційний Ліван, і "Хезболла" звинувачують у цьому саме його.

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