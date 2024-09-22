Президент Израиля прокомментировал взрывы пейджеров в "Хезболле"

Ицхак Герцог считает, что "Хезболла" нажила себе "много врагов".

Израиль не причастен к инцидентам с взрывами пейджеров и раций среди членов группировки "Хезболла" в Ливане.

Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в комментарии изданию Sky News.

По его словам, Израиль отвергает "любую связь с тем или иным источником операции" в Ливане. В то же время он добавил, что "Хезболла" нажила себе "много врагов".

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Также Ицхак Герцог заверил, что Израиль не заинтересован в полномасштабной войне с Ливаном, но при этом отметил, что эта страна захвачена "Хезболлой" и именно с этой группировкой, поддерживаемой Ираном, существует вероятность "драматической эскалации".

При этом израильский президент подчеркнул, что его страна сражается "за весь свободный мир", добавив, что "Хезболла" вооружена до зубов иранской "империей зла", которая хочет "покорить Ближний Восток и продвинуться в Европу и остальной мир".

Как сообщалось ранее, в Ливане у боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры в карманах.

Напомним, израильский "Моссад" не подтверждает свою причастность к инцидентам с пейджерами, однако и официальный Ливан, и "Хезболла" обвиняют в этом именно его.

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