В ВР сообщили, когда напишут законопроект о демобилизации

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки сообщил, что Верховная Рада получила задачу разработать законопроект о демобилизации.

Законопроект о демобилизации будет написан к середине осени 2024 года.

Об этом сказал в интервью NV Роман Костенко, секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке.

По его словам, обсуждения с Кабмином и представителями Генштаба по этому вопросу уже прошли.

"Сроки – как раз середина осени", – уточнил он.

В то же время, пока в ВР не говорят, будет ли содержать законопроект конкретные сроки демобилизации, или только будет устанавливать механизмы, привязанные к указу президента или других факторов.

Секретарь Комитета по национальной безопасности отметил, что во время обсуждения законопроекта были и представители Генштаба. Во время разговора поднималась тема темпов мобилизации, а именно, разрешат ли они правительству написать этот законопроект. Однако Костенко уверен, что законопроект будет написан.

"Будут ли там конкретные сроки, будут ли просто установлены механизмы демобилизации? Мы этого пока не знаем. Я больше думаю о том, чтобы никого лишний раз не настраивать, что там будут написаны 36, 37 или 38 месяцев. Я думаю, там будут написаны условия демобилизации, привязанные к указу президента или еще к чему-либо", – сказал Костенко.

В то же время, он пока сомневается, что в законопроекте будут прописаны конкретные сроки. По его словам, учитывая темпы мобилизации, то, что одни – защищают, а другие пытаются уклониться от мобилизации, вряд ли сейчас есть возможность установить какие-то конкретные сроки.

Напомним, ранее нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин сказал, что демобилизация военных не будет до завершения войны и военного положения.

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