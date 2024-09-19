У Москві в руках чоловіка вибухнув ґаджет під час атаки на “Хезболлу”

Інцидент трапився на Арбаті, в самому центрі столиці держави-агресорки.
У середу, 18 вересня, коли в Лівані відбулася друга хвиля вибухів пристроїв зв’язку, внаслідок якої постраждали бойовики терористичного угруповання “Хезболла”, у руках чоловіка у центрі Москви вибухнув смартфон.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Інцидент трапився на Арбаті, в самому центрі столиці держави-агресорки.
Чоловік отримав поранення руки, але не став чекати прибуття бригади медиків зі швидкої допомоги. Очевидці викликали поліцію, правоохоронці передали знайдений на місці події обгорілий ґаджет.
За інформацією Mash, вибухнув китайський смартфон Honor. Такими користувалися бойовики ХАМАС до та під час атаки 7 жовтня 2023 року.
Однак, наразі цей випадок не пов’язують із вибухами ґаджетів у Лівані. Найімовірніше у пристрою просто перегрівся акумулятор.
Нагадаємо, у Лівані два дні поспіль масово вибухали пристрої зв'язку. Спершу це були пейджери, далі — рації. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 32 людини, близько 3,5 тисячі — отримали поранення.
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