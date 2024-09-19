У Москві в руках чоловіка вибухнув ґаджет під час атаки на “Хезболлу”

Інцидент трапився на Арбаті, в самому центрі столиці держави-агресорки.

У середу, 18 вересня, коли в Лівані відбулася друга хвиля вибухів пристроїв зв’язку, внаслідок якої постраждали бойовики терористичного угруповання “Хезболла”, у руках чоловіка у центрі Москви вибухнув смартфон.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Інцидент трапився на Арбаті, в самому центрі столиці держави-агресорки.

Чоловік отримав поранення руки, але не став чекати прибуття бригади медиків зі швидкої допомоги. Очевидці викликали поліцію, правоохоронці передали знайдений на місці події обгорілий ґаджет.

Смартфон, який вибухнув у руках москвича / Фото: Mash

За інформацією Mash, вибухнув китайський смартфон Honor. Такими користувалися бойовики ХАМАС до та під час атаки 7 жовтня 2023 року.

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Однак, наразі цей випадок не пов’язують із вибухами ґаджетів у Лівані. Найімовірніше у пристрою просто перегрівся акумулятор.

Нагадаємо, у Лівані два дні поспіль масово вибухали пристрої зв'язку. Спершу це були пейджери, далі — рації. Внаслідок вибухів загинуло щонайменше 32 людини, близько 3,5 тисячі — отримали поранення.

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