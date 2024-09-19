Через погіршення ситуації на фронті Німеччина ухвалила рішення щодо допомоги Україні

Німеччина має намір схвалити близько 400 млн євро (450 млн доларів) додаткової військової допомоги Україні.

Про це йдеться у листі Міністерства фінансів, з яким ознайомилося агентство Reuters 19 вересня.

Ці кошти є доповненням до близько 8 мрд євро, передбачених для України в 2024 році.

"Німеччина є найбільшим прихильником України в Європі щодо військової допомоги. Україну підтримують зброєю її союзники, але країна стурбована тим, що підтримка може зменшитися. Зважаючи на постійне погіршення військової ситуації в Україні, існує серйозний ризик того, що Україна без істотно посиленого матеріального забезпечення може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії", — йдеться у повідомленні.

Після запиту Міноборони Міністерство фінансів у листі просить схвалити додаткові видатки в бюджетному комітеті нижньої палати парламенту.

Карстен Кляйн, член бюджетного комітету Вільних демократів (FDP), привітав прохання про виділення коштів, сказавши, що це показує, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини.

"Україні терміново потрібні додаткові військові матеріали та обладнання, щоб захистити свою свободу та наші цінності", — сказав Кляйн.

Потреба в коштах має бути задоволена негайно для впровадження заходів у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом решти року, заявили в Мінфіні.

Куди скерують допомогу Німеччини

Кошти від Німеччини спрямують на закупівлю боєприпасів, бойових машин, безпілотників та засобів захисту.

Про незаплановану потребу в близько 397 млн євро стало відомо лише в останні кілька тижнів, тому вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам щодо незапланованої потреби, йдеться в листі.

Якщо наступного тижня бюджетний комітет затвердить додаткові кошти, загальний обсяг військової допомоги Німеччини Україні у 2024 році становитиме 8,4 млрд євро.

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