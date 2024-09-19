Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Сьогодні, 19 вересня, уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги для України.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Повний перелік нової допомоги:

22 танки Leopard із запчастинами до них

22 броньовані авто MRAP

пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog

три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard

два радари TRML-4D

61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів

розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);

20 надводних безпілотників

три бронеавтомобілі BIBER

одна броньована інженерна машина DACHS

шість машин розмінування WISENT 1

матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів

дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів

два прикордонних патрульних автомобілі

112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)

вісім автоцистерн Zetros

10 кулеметів MG3

мільйон набоїв до стрілецької зброї

12 самохідних гаубиць PzH 2000

16 радіолокаційних станцій наземного спостереження

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав з канцлером Німеччини Олафом Шольцом двосторонній договір щодо співпраці у сфері безпеки.

Документ уклали у межах Спільної декларації, яку схвалили Україна та члени "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій і гуманітарній допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронемашин, автотехніки й багато іншого.

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