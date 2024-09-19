Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Україна отримає танки, боєприпаси, розвідувальні дрони.
Сьогодні, 19 вересня, уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги для України.
Про це йдеться на урядовому сайті.
Повний перелік нової допомоги:
- 22 танки Leopard із запчастинами до них
- 22 броньовані авто MRAP
- пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog
- три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard
- два радари TRML-4D
- 61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів
- розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);
- 20 надводних безпілотників
- три бронеавтомобілі BIBER
- одна броньована інженерна машина DACHS
- шість машин розмінування WISENT 1
- матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів
- дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів
- два прикордонних патрульних автомобілі
- 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)
- вісім автоцистерн Zetros
- 10 кулеметів MG3
- мільйон набоїв до стрілецької зброї
- 12 самохідних гаубиць PzH 2000
- 16 радіолокаційних станцій наземного спостереження
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав з канцлером Німеччини Олафом Шольцом двосторонній договір щодо співпраці у сфері безпеки.
Документ уклали у межах Спільної декларації, яку схвалили Україна та члени "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року.
Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій і гуманітарній допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронемашин, автотехніки й багато іншого.
Читайте також: