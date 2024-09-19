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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги: що до нього увійшло

Україна отримає допомогу / Фото: Associated Press

Україна отримає танки, боєприпаси, розвідувальні дрони.

Сьогодні, 19 вересня, уряд Німеччини оголосив про новий пакет допомоги для України.

Про це йдеться на урядовому сайті.

Повний перелік нової допомоги:

  • 22 танки Leopard із запчастинами до них
  • 22 броньовані авто MRAP
  • пʼять гусеничних всюдиходів Bandvagn та один Warthog
  • три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard
  • два радари TRML-4D
  • 61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів
  • розвідувальні дрони VECTOR (30 штук), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);
  • 20 надводних безпілотників
  • три бронеавтомобілі BIBER
  • одна броньована інженерна машина DACHS
  • шість машин розмінування WISENT 1
  • матеріали для знешкодження вибухових боєприпасів
  • дві системи самозахисту AMPS для гелікоптерів
  • два прикордонних патрульних автомобілі
  • 112 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)
  • вісім автоцистерн Zetros
  • 10 кулеметів MG3
  • мільйон набоїв до стрілецької зброї
  • 12 самохідних гаубиць PzH 2000
  • 16 радіолокаційних станцій наземного спостереження

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав з канцлером Німеччини Олафом Шольцом двосторонній договір щодо співпраці у сфері безпеки.

Документ уклали у межах Спільної декларації, яку схвалили Україна та члени "Групи семи" у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій і гуманітарній допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронемашин, автотехніки й багато іншого.

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