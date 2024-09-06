Підсумки “Рамштайну”: яку зброю передають Україні партнери — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умєров оголосив головні результати засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбулося у п’ятницю, 6 вересня, у німецькому місті Франкфурті-на-Майні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Допомога від союзників

Очільник оборонного відомства опублікував перелік допомоги Україні від країн-партнерів.

США

Сполучені Штати оголосили про виділення чергового пакету військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS.

Канада

Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить наші можливості у повітряних операціях.

Також новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні “швидких”, що допоможе забезпечити наші медичні потреби на полі бою.

Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми “FLIT”. На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів.

Велика Британія

Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить наші можливості у протиповітряній обороні.

Нідерланди

Нідерланди нададуть Україні ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєво посилити обороноздатність наших військово-повітряних сил.

Швеція

Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про Взаєморозуміння та зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій.

Іспанія

Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок.

Морська коаліція

Ще одним ключовим результатом зустрічі з союзниками Рустем Умєров назвав підписання Положення Коаліції морських спроможностей (КМС).

Також читайте Зеленський прибув на "Рамштайн" і зробив заяву про зброю

“Вдячний Великій Британії та Норвегії за лідерство у Коаліції. Очікуємо на приєднання інших країн-партнерів”, - зазначив міністр.

За його словами, робота в рамках КМС означатиме довгострокову підтримку України із забезпечення безпеки у Чорному морі.

“Цього року Україна робить особливий акцент на "морській обороні". Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати "Стратегією морської безпеки", - наголосив Умєров.

Спільне виробництво зброї

Рустем Умєров відзначив велику зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості.

“З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів. Це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше — посилює наш фронт. Українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність, це відзначають і наші союзники”, - зауважив очільник українського оборонного відомства.

Нагадаємо, на засідання "Рамштайн" особисто приїхав український президент Володимир Зеленський, щоб переконати партнерів якомога швидше надати озброєння.

Ще більше допомоги! Зеленський відвідав засідання Рамштайну!

Читайте також: