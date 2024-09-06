Итоги Рамштайна: какое оружие передают Украине партнеры — Умеров

Одним из ключевых результатов встречи с союзниками Рустем Умеров назвал подписание Положения коалиции морских способностей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил главные результаты состоявшегося в пятницу, 6 сентября, заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" в немецком городе Франкфурте-на-Майне.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Помощь от союзников

Глава оборонного ведомства опубликовал список помощи Украине от стран-партнеров.

США

Соединенные Штаты объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M2 Bradley и ракеты HIMARS.

Канада

Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок, что значительно усилит наши возможности в воздушных операциях.

Также новый пакет помощи включает тысячи пулеметов и пистолетов, элементы военной техники и полсотни скорых, что поможет обеспечить наши медицинские потребности на поле боя.

Кроме того, Канада взяла на себя важную роль в обучении украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы "FLIT". На 5-летний срок подготовки пилотов и технического состава правительство выделит 389 миллионов долларов.

Великобритания

Великобритания передаст Украине 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 миллиона фунтов, что значительно укрепит наши возможности в противовоздушной обороне.

Нидерланды

Нидерланды предоставят Украине ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро. Эта помощь позволит существенно усилить обороноспособность наших военно-воздушных сил.

Швеция

Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, подписав Меморандум о взаимопонимании и обязавшись внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий.

Испания

Испания отправит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, включающую 6 пусковых установок.

Морская коалиция

Еще одним ключевым результатом встречи с союзниками Рустем Умеров назвал подписание Положения коалиции морских способностей (КМС).

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“Благодарен Великобритании и Норвегии за лидерство в Коалиции. Ожидаем присоединения других стран-партнеров”, — отметил министр.

По его словам, работа в рамках КМС будет означать долгосрочную поддержку Украины по обеспечению безопасности в Черном море.

“В этом году Украина делает особый акцент на "морской обороне". Мы уже отодвинули вражеские российские корабли от берегов крымского полуострова. Вместе с союзниками продолжаем реализовывать "Стратегию морской безопасности", — подчеркнул Умеров.

Совместное производство оружия

Рустем Умеров отметил большой интерес со стороны наших партнеров и союзников инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления украинской оборонной промышленности.

“С рядом стран уже в активной коммуникации относительно возможностей финансирования нашего, украинского оружия, ракет, дронов. Это открывает новые возможности совместного развития оборонного потенциала. И что самое важное – усиливает наш фронт. Украинские дальнобойные дроны уже демонстрируют свою эффективность, это отмечают и наши союзники”, — отметил глава украинского оборонного ведомства.

Напомним, на заседание "Рамштайн" лично приехал украинский президент Владимир Зеленский, чтобы убедить партнеров как можно скорее предоставить вооружение.

Еще больше помощи! Зеленский посетил заседание Рамштайн!

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