Великобритания передаст Украине 650 ракет для усиления ПВО

Великобритания в этом году поставит Украине 650 многоцелевых ракет (LMM) для ссылки о воздушной обороне.

Об этом говорится в сообщении и Министерства обороны Великобритании.

В Минобороны Британии заявили, что о передаче новой военной помощи на сумму 162 миллиона фунтов стерлингов объявит министр обороны Джон Хили. Это должно произойти во время Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайне.

Также он будет призывать союзников продолжать оказывать Украине помощь для противостояния российским захватчикам.

Первая партия ракет ожидается уже в этом году. Данный тип ракет очень универсален, поскольку их можно применять с разных платформ на суше, море и в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц заказал 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в помощь украинским бойцам придут бронированные Викинги из Нидерландов.

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