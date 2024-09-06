Категория
Оружие
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Великобритания передаст Украине 650 ракет для усиления ПВО

Великобритания передаст Украине 650 ракет для усиления ПВО

Великобритания передаст Украине новую партию ракет / Фото: pixabay.com

Стоимость новой военной помощи составит 162 миллиона фунтов.

Великобритания в этом году поставит Украине 650 многоцелевых ракет (LMM) для ссылки о воздушной обороне.

Об этом говорится в сообщении и Министерства обороны Великобритании.

В Минобороны Британии заявили, что о передаче новой военной помощи на сумму 162 миллиона фунтов стерлингов объявит министр обороны Джон Хили. Это должно произойти во время Украинской оборонной контактной группы (UDCG) на базе ВВС США в Рамштайне.

Также он будет призывать союзников продолжать оказывать Украине помощь для противостояния российским захватчикам.

Первая партия ракет ожидается уже в этом году. Данный тип ракет очень универсален, поскольку их можно применять с разных платформ на суше, море и в воздухе.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц заказал 17 систем ПВО IRIS-T для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в помощь украинским бойцам придут бронированные Викинги из Нидерландов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация