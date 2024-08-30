Британия может разрешить использование ракет Storm Shadow по РФ, однако есть "но"

Британия могла бы дать разрешение на удары по России, однако необходимо согласие Франции, Германии и США из-за их вклада в разработку ракет.

Лондон мог бы дать разрешение использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Однако для реализации этого шага необходимо согласие еще трех стран.

Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, Франция должна дать разрешение, поскольку StormShadow является общей франко-британской разработкой. Кроме того, Германия и США должны согласиться, поскольку их компоненты используются в этих ракетах.

В то же время, эти три страны выражают опасения относительно возможного эскалационного эффекта от таких ударов. Хотя, как отметил собеседник издания, Курская операция должна развеять эти опасения.

Напомним, ранее издание The Telegraph написало, что Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по территории России, но не будет публично призывать к этому из-за опасений вызвать конфликт с США.

Читайте также: