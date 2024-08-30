Британія може дозволити використання ракет Storm Shadow по РФ, однак є "але"

Британія могла б дати дозвіл на удари по Росії, проте необхідна згода Франції, Німеччини та США через їхній внесок у розробку ракет.

Лондон міг би дати дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по території Росії. Однак для реалізації цього кроку необхідна згода ще трьох країн.

Про це пише РБК-Україна.

Зокрема, Франція повинна дати дозвіл, оскільки StormShadow є спільною франко-британською розробкою. Крім того, Німеччина та США також повинні погодитися, оскільки їхні компоненти використовуються в цих ракетах.

Водночас, ці три країни наразі висловлюють побоювання щодо можливого ескалаційного ефекту від таких ударів. Хоча, як зазначив співрозмовник видання, Курська операція мала б розвіяти ці побоювання.

Нагадаємо, раніше видання The Telegraph написало, що Велика Британія підтримує використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по території Росії, але не буде публічно закликати до цього через побоювання викликати конфлікт із США.

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