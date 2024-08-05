Агенти РФ можуть стежити за навчаннями українських бійців у Британії – The Times

Російські шпигуни можуть літати на безпілотниках над британськими військовими базами з метою отримання інформації про українські війська.

Про це пише The Times.

Зазначається, що російські спецслужби виявили "значний" інтерес до операції "Інтерфлекс" – кодової назви підготовки 34 000 українських новобранців.

"Крім польотів безпілотників над військовими базами, російські агенти зверталися до армійських інструкторів як в Інтернеті, так і особисто, щоб отримати інформацію: "Уряд дуже серйозно ставиться до безпеки наших військових установ. Існує цілий ряд надійних заходів для захисту наших людей і об'єктів", – заявив речник Міністерства оборони.

Видання також пише, що є реальні загрози шпигунства і підривної діяльності, пов'язані з підготовкою ЗСУ у Великій Британії.

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Для прикладу, як показує опублікований у жовтні минулого року "Посібник із загроз польової армії", російські спецслужби регулярно застосовують цілий ряд засобів фізичної розвідки і технічних можливостей для збору інформації, зокрема, про підготовку особового складу Збройних сил України.

"Тактика, техніка і процедури (ТТП) включають використання дистанційно керованих літальних апаратів, мобільне і піше спостереження, віртуальні і фізичні підходи до постачальників послуг з підготовки, а також інтерес з боку журналістів-розслідувачів… Вразливими місцями є тренувальні майданчики, повітряний порт висадки, морський порт висадки, а також ключові місця розміщення і логістичні об'єкти", – йдеться у посібнику.

Крім того, застереження британської армії мають разючу схожість з методами російського шпигунства в інших країнах Європи. Німеччина визнала, що за українськими солдатами під час навчань стежили невідомі безпілотники. А Польща від кінця минулого року заарештувала 18 осіб за підозрою в плануванні підпалів і диверсій від імені Росії та Білорусі.

Раншіе ми розповідали, як агентура ФСБ готувала підпали торгових центрів у ЄС та Україні.

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