СБУ викрила масштабну агентурну мережу ФСБ у семи областях

Серед агентів були двоє менеджерів та студент, які фіксували переміщення ешелонів ЗСУ на східному фронті.

Донецька обласна прокуратура викрила 9 осіб, які передавали розвіддані для ворога.

Про це повідомили у Офісі Генерального прокурора.

У березні 2024 року ФСБ РФ створила чат-бот у Telegram для проведення підривної діяльності проти України. Протягом кількох місяців до бота добровільно приєдналися 9 осіб з Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Сумської, Одеської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

Завербовані громадяни, підтримуючи державу-агресора, погодилися надавати російському агенту інформацію військового характеру. Вони передавали дані про удари по бронетехніці, ППО та енергетичній інфраструктурі. Крім того, виконуючи вказівки куратора, вони виявляли місця розташування Сил оборони України, зокрема об’єкти тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

Серед агентів були двоє менеджерів та студент, які фіксували переміщення ешелонів ЗСУ на східному фронті. Один зрадник, ексспівробітник розформованої міліції, звітував окупантам про наслідки атаки РФ на гідроелектростанцію України.

Учасники агентурної мережі збирали інформацію про переміщення військової техніки, координати гідро- і теплоелектростанцій, а також результати атак у населених пунктах, додаючи фото та відео.

До складу мережі входили дві чиновниці, а під час обшуків у затриманих знайшли мобільні телефони з доказами їхньої діяльності. Підозрюваних утримують під вартою.

Нагадаємо, ФСБ Росії активно вербує українських підлітків, обіцяючи їм гроші за участь у диверсіях в Україні. Батькам потрібно бути особливо уважними, щоб не допустити, щоб їхні діти стали жертвами російської пропаганди.