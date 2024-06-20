ФСБ вербує дітей в Україні: диверсії вже розпочалися (відео)

ФСБ Росії взялася за українських дітей: батькам підлітків потрібно бути максимально уважними! Спецслужби масово вербують підлітків та обіцяють їм гроші за диверсії в Україні.

Що встигли накоїти діти, скільки отримали за це та як батькам зрозуміти, що дитина стала жертвою російської пропаганди – дивіться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк для TSN.ua.

Діти палять авто ЗСУ?

Спецслужби РФ з метою дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші палити автомобілі військовослужбовців ЗСУ. Як з’ясувалося, російська агентура взялася за українських дітей ще від початку 2024 року. "Виконавців" шукали через соцмережі, одна з вимог – вік від 13 років.

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За підривну діяльність працівники спецслужб РФ обіцяють неповнолітнім щедру грошову винагороду. Зокрема про це у своєму телеграмі заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець:

"Країна-агресор не гребує будь-якими способами досягнення своїх цілей і використовує для цього українських дітей. Наразі вони вербують неповнолітніх для підпалу автівок військовослужбовців. Натомість обіцяють їм грошову винагороду – кілька тисяч доларів. Пропонують "заробіток" підліткам через соціальні мережі".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 25 тисяч за зраду! ФСБ вербує дітей в Україні! Диверсії вже розпочалися!

Підпалів авто військових може побільшати?

В Україні нині вже затримано кілька осіб, причетних до такої діяльності. Однак Нацполіція попередила, що інциденти можуть почастішати. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Юрій Кузьменко.

Кого вже викрили?

В Одесі кримінальна поліція викрила двох хлопців віком 13 та 16 років, які підозрюються у підпалі двох автівок військових. Підлітків затримали разом із двома приятелями віком 16 та 18 років, які теж намагалися підпалити ще одне авто. Матеріали слідчі поліції передали за підслідністю слідчим СБУ, які на підставі зібраних правоохоронцями доказів повідомили затриманому фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Підпал авто військових / Фото: ТСН.ua

У Києві поліція викрила матір і сина, які могли разом займатися диверсіями, вони – мешканці Чернігівщини. Сину 14 років. І от такий собі "додатковий прибуток" вони знайшли через телеграм-канал, і на замовлення російських спецслужб прибули до столиці для підпалу ще двох військових автівок. Усе це знімалося на відео як доказ замовникам про виконане завдання.

Мама і син, які підпалювали військові авто

"Заробітчани" з Дніпра: як діти потрапляють на гачок росагентів?

Крім того, у Дніпрі СБУ та Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб РФ також готували підпали авто військовослужбовців, тільки тепер машини належали ТЦК. Для цього виконавці наколотили "коктейлі Молотова".

Підозрюваними виявились четверо місцевих жителів, двом з них по 17 років. За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів. У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку. Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу.

У поліції пояснили, як так виходить, що діти потрапляють на гачок російських агентів, і розповіли, скільки на цьому "заробляють" підлітки.

Яке покарання загрожує за підпали авто?

У поліції розповіли, що загрожує таким "заробітчанам", і дали поради батькам, як вчасно зрозуміти, що дитина займається чимось не тим, як діяти далі.

Мінування шкіл – теж справа рук РФ?

Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК. Такими способами окупанти намагалися створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині. А також ви не могли забути, як ще до повномасштабного вторгнення по всіх регіонах України до поліції сипалися повідомлення про нібито замінування шкіл, органів державної влади, місць масового скупчення людей. Власне, це теж здебільшого робота агентури РФ.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Міністерство внутрішніх справ повідомляло, що близько 70% таких повідомлень надходили з тимчасово окупованих територій, самої Росії або Білорусі. Й навіть тут представники РФ залучали до цього українських дітей, застосовуючи різні способи впливу на них – від залякування до легкого заробітку.

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