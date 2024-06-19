Кім Чен Ин заявив, що підтримує російську війну в Україні

Кім зазначив, що відносини між двома країнами "вступають у новий період процвітання".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин висловив повну підтримку війни Росії в Україні та нахабно заявив про важливість "стратегічного балансу у світі".

Про це він цинічно заявив на зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Пхеньяні, повідомляють росЗМІ та Yonhap.

Північнокорейський диктатор наголосив, що уряд КНДР "висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" (як в РФ називають війну - Ред.) в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності".

З його слів, відносини РФ та КНДР "вступають у період нового розквіту" та пообіцяв зміцнювати стратегічне співробітництво Пхеньяна і Москви.

Своєю чергою, кремлівський "фюрер" Володимир Путін заявив, мовляв, "взаємодія між двома країнами існує на принципах рівноправності, взаємної поваги до інтересів один одного" та звинуватив США в "імпералістичній політиці".

Як повідомлялося, Володимир Путін приїхав до Кім Чен Ина вперше за 24 роки. Візит є значним жестом доброї волі щодо лідера Північної Кореї. Тим часом кремлівський "фюрер" використовує поїздку, щоб отримати додаткову допомогу від КНДР.

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