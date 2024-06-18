У США назвали країну, яка підтримує воєнну машину Росії

Зокрема, йдеться про постачання мікроелектроніки до РФ.

Компанії з Китаю продовжують постачання до Російської Федерації продукції для посилення її військових можливостей. Зокрема, мікроелектроніки.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Укрінформ".

"Вони (китайська сторона — Ред.) продовжують постачати компоненти для військового обладнання та систем озброєння (до РФ — Ред.)", — наголосив представник адміністрації президента США.

Йдеться про постачання мікроелектроніки. У Білому домі кажуть, що таким чином Пекін допомагає врятувати від розвалу російську оборонно-промислову базу. Кірбі зауважує, що Вашингтон висловив КНР своє занепокоєння. За його словами, обмеження можливостей РФ виробляти зброю залишається одним з основних питань, над якими працюють Штати.

"Ми багато зробили, щоби притягти Путіна до відповідальності. Це означає, що деякі з китайських компаній покарано за підтримку, яку вони надають російській оборонно-промисловій базі",— пояснив Кірбі.

Нагадаємо, також США стурбовані поглибленням відносин агресорки Росії та Північної Кореї. Саме тому Вашингтон буде "ретельно відстежувати розвиток" співробітництва між Москвою і Пхеньяном.

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