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Зеленський різко відповів Китаю та іншим країнам, які не підтримали Саміт миру

Зеленський різко відповів Китаю та іншим країнам, які не підтримали Саміт миру

Зеленський різко відповів Китаю та іншим країнам, які не підтримали Саміт миру у Швейцарії / Фото: Associated Press

Президент України Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції після Саміту миру у Швейцарії наголосив, що війна – це не розбіжності, а неповага та агресія Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна це не розбіжності, а неповага та агресія. Так він відповів на запитання журналістів щодо позиції Китаю та Бразилії, які не взяли участь у Саміті миру в Швейцарії та не підписали підсумкове комюніке.

Про це глава держави сказав під час брифінгу за підсумками саміту миру у Швейцарії.

"Допомогти звузити розбіжності… Але війна це не розбіжності, це неповага до життя людей, до свободи, до демократії, до цінностей однієї країни, і це Росія, вона окупант, проти іншої країни, і це Україна і вона жертва. Це не розбіжності, це не якесь дипломатичне непорозуміння, це серйозна історія, серйозна кількість жертв", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна не починала війну і не веде її на території Росії, а війна відбувається виключно на території України. Крім того, глава держави додав, що принцип територіальної цілісності визнали усі учасники Саміту

"Щойно і Бразилія, і Китай доєднаються до тих принципів, які нас сьогодні об’єднали, ми будемо раді чути їх думки, навіть якщо вони не співпадають із більшістю світу. Це нормально – об’єднувати зусилля для закінчення війни", - додав президент.

Нагадаємо, у неділю, 16 червня, на Всесвітньому саміті миру в Швейцарії було ухвалено підсумкову декларацію, яку підтримали 80 країн світу та 4 організації. ТСН.ua публікує повний текст комюніке.

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