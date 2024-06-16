Зеленський різко відповів Китаю та іншим країнам, які не підтримали Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський на підсумковій прес-конференції після Саміту миру у Швейцарії наголосив, що війна – це не розбіжності, а неповага та агресія Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна це не розбіжності, а неповага та агресія. Так він відповів на запитання журналістів щодо позиції Китаю та Бразилії, які не взяли участь у Саміті миру в Швейцарії та не підписали підсумкове комюніке.

Про це глава держави сказав під час брифінгу за підсумками саміту миру у Швейцарії.

"Допомогти звузити розбіжності… Але війна це не розбіжності, це неповага до життя людей, до свободи, до демократії, до цінностей однієї країни, і це Росія, вона окупант, проти іншої країни, і це Україна і вона жертва. Це не розбіжності, це не якесь дипломатичне непорозуміння, це серйозна історія, серйозна кількість жертв", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що Україна не починала війну і не веде її на території Росії, а війна відбувається виключно на території України. Крім того, глава держави додав, що принцип територіальної цілісності визнали усі учасники Саміту

"Щойно і Бразилія, і Китай доєднаються до тих принципів, які нас сьогодні об’єднали, ми будемо раді чути їх думки, навіть якщо вони не співпадають із більшістю світу. Це нормально – об’єднувати зусилля для закінчення війни", - додав президент.

Нагадаємо, у неділю, 16 червня, на Всесвітньому саміті миру в Швейцарії було ухвалено підсумкову декларацію, яку підтримали 80 країн світу та 4 організації. ТСН.ua публікує повний текст комюніке.

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